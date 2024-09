Dal grande Chet Baker a Tony Scott. In mostra gli anni ruggenti del jazz

Dal grande Chet Baker a Romano Mussolini, da Tony Scott a Giorgio Gaslini e Caterina Valente. Questi e altri protagonisti di memorabili concerti jazz organizzati a Rimini e passati nei locali storici della Riviera, come il Paradiso, l’Embassy, l’Altro Mondo e anche al Grand Hotel, ora formano un percorso di immagini dove ritrovare la Rimini della dolce vita, amata da tanti musicisti che l’hanno vissuta e cantata facendone tappa obbligata dei loro tour internazionali. Non la Riviera del ’divertimentificio’, delle disco, del ballo. È un’altra Riviera, meno in evidenza, ma dai grandi valori musicali. Da oggi, con inaugurazione alle 17, al 16 novembre la Galleria dell’immagine di via Gambalunga (piano terra della Biblioteca Gambalunga) ospita, a ingresso libero la mostra SCAT-ti Jazz - L’archivio fotografico ritrovato.

Uno splendido tuffo nella memoria ci riporta al primo giugno del 1980, quando il mito del jazz Chet Baker salì sul palco allestito al parco Marecchia, e l’obiettivo di Davide Minghini era lì per fissare momenti e immagini senza tempo. Fotografie mai portate alla luce fanno rivivere inoltre eventi come il Festival della Canzone europea di Riccione con Gorni Kramer, i concerti al Paradiso con Baker, Romano Mussolini, Tony Scott e Cicci Santucci, fino al grande concerto in piazza Cavour di Giorgio Gaslini, Henghel Gualdi, Caterina Valente, Giulio Capiozzo, Henry Salvador, Nicola Arigliano e altri artisti. L’idea di questa mostra, a cura di Federico Tassani e Cristina Vitri, nasce da una ricerca su Chet Baker e la Rimini da lui spesso frequentata che ha permesso di riscoprire la sua fotografia, scattata proprio in occasione del concerto al parco Marecchia. Da qui l’idea di ricercare, all’interno dell’archivio Minghini, le foto di concerti jazz organizzati a Rimini e di musicisti che sono passati in riviera. Ecco

gli orari della mostra: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, al sabato dalle 9 alle 13, chiuso domenica e festivi. L’ingresso alla mostra, organizzata dal Rimini Jazz Club, è libero.

Mario Gradara