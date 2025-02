Dall’inglese ai corsi di primo soccorso: le maestre tornano sui banchi di scuola

Formazione e nuove specializzazioni per insegnanti ed educatrici di asili nido e scuole materne. Inoltre l’amministrazione comunale di Rimini ha avviato diversi percorsi sperimentali sulla psicomotricità: si tratta di una novità che segue quelle dell’inglese e della formazione per il primo soccorso. Scelte che vanno nella direzione di introdurre nuove competenze per insegnanti ed educatrici. L’ultima in ordine di tempo è proprio quella legata alla psicomotricità in alcune scuole per l’infanzia. Si tratta di un percorso di co-conduzione e supervisione che consente all’educatore e all’insegnante di sperimentare sul campo l’esperienza educativa del gioco psicomotorio, col supporto e l’affiancamento della psicomotricista che opererà in compresenza con il personale educativo direttamente con i bambini consigliando soluzioni organizzative per i gruppi, supervisionando la lettura del gioco del bambino. Questa esperienza si affianca a quelle già in essere come il progetto ‘Naturalmente in gioco’ che prevede la permanenza dei bambini di cinque anni, per tre giorni, in una casa a Badia Tedalda. Altri esempi sono i campeggi estivi, la collaborazione con l’Università di Bologna e il campus di Rimini, l’outdoor education: un metodo didattico di educazione all’aperto che il Comune di Rimini ha poi esteso gradualmente ad un numero di scuole in crescita anno dopo anno. "Quello nella formazione delle nostre insegnanti ed educatrici – spiega la vicesindaca Chiara Bellini (foto) – è un investimento nel futuro della comunità".