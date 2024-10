Debora dalle aule di tribunale all’azienda agricola di famiglia

L’amore per la propria terra, l’azienda di famiglia e la natura più forte della laurea e del futuro nelle aule di tribunale. Debora Peruzzi, 34 anni, oggi è la ‘fattora’ di Rosciano, piccolo borgo di Sant’Agata Feltria, ed è alla guida della azienda agricola multifunzionale ‘La Sequoia’. La sua storia è stata di recente protagonista a ‘Di buon mattino’, il seguito format di Tv2000. "Qui sono nata, ho sempre visto genitori e nonni lavorare la terra e crescere animali in fattoria – racconta Debora – Babbo e mamma però hanno sempre lasciato liberi me e mio fratello di seguire la nostra strada". Dopo la maturità al liceo linguistico, Debora si iscrive a Giurisprudenza a Ravenna: brava negli studi, si laurea. È avvocato. La vita cambia quando nonna Iolanda come regalo per la laurea le porta in dono la mucca Nina. "Da piccola facevo formaggi con la nonna. Sono cresciuta con questo ricordo e ho iniziato a maturare il sogno di rifarlo. Nel progetto familiare di autoprodurci il cibo mancavano proprio i prodotti caseari". Deposte laurea e toga nel cassetto, Debora oggi conduce l’azienda agricola ‘La sequoia’ (quella che nonno Guido ha portato in giro per tutta la Valmarecchia) con mamma Donatella (in cucina), babbo Fernando e il marito Nicholas (campi e boschi), lo zio Fernando che dà una mano, sotto lo sguardo gioioso dei figli Ludovica (7 anni) e Tommaso (2). In questo angolo di verde convivono bovini, ovini, conigli, galline, caprette, un pony, una vacca e un maialino nano. Debora sorride e sgombra il campo dagli equivoci. "Non immaginatevi l’idillio. Il lavoro è molto faticoso e impegna tutti i giorni dell’anno, i servizi scarseggiano, Rimini dista almeno 95 minuti".