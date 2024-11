Dicembre ’caldo’ per gli hotel: "Capodanno, volano le prenotazioni. Bene anche il weekend dell’8"

Le due facce del turismo di Rimini. Da un lato il calo di arrivi e presenze anche nel mese di ottobre (vedi l’articolo sotto), dopo la flessione registrata a settembre. Dall’altro, le buone prospettive per dicembre e per il 2025. I dati sull’andamento delle prenotazioni sono stati diffusi al Grand Hotel, in occasione della convention Rimini incoming, organizzata da Federalberghi Rimini, Promozione Alberghiera, VisitRimini e Consorzio Aia Palas. Durante l’incontro, al quale hanno preso parte oltre 200 albergatori riminesi, si è parlato delle strategie e delle azioni che verranno messe in campo per la promozione turistica in Italia e all’estero. Tra i temi affrontati i nuovi voli da Rimini, le campagne di comunicazione (all’estero soprattutto), così come gli educational tour per far conoscere Rimini.

Uno sguardo alla stagione turistica che verrà, ma anche al finale di questo 2024. Che, dati alla mano, secondo l’indagine realizzata dalla società di consulenza Trademark, si annuncia positivo per Rimini. A partire dal primo fine settimana di dicembre, dal 5 all’8. "Gli hotel – dicono Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, e Stefano Bonini di Trademark (e presidente di Visit Rimini) – registrano già oggi il 60 per cento di occupazione, grazie anche alla concomitanza di tre appuntamenti in programma a Rimini che porteranno migliaia di presenze in quelle date: l’evento di Comunione e liberazione, la 48esima conferenza nazionale degli animatori di Rinnovamento nello Spirito e l’edizione invernale di Ginnastica in festa, che si terranno sia in Fiera sia al Palacongressi". I dati "sono leggermente migliori rispetto anche a quelli del 2023, quando l’8 dicembre cadeva di venerdì consentendo di pianificare un ponte".

Per Capodanno "le prenotazioni sono andate in crescendo negli ultimi 15 giorni. Sta arrivando un elevato numero di richieste soprattutto per i pacchetti di tre giorni, con pensione completa e attività e tour nel territorio". Per Bonini "le prenotazioni per Capodanno al momento sono in aumento rispetto all’anno scorso". E guardando più in là, "a oggi abbiamo un incremento del 5 per cento di richieste per i giorni del Sigep (la fiera del gelato e della pasticceria, dal 18 al 22 gennaio). Il 2025 – assicura Carasso – partirà con il botto".

Secondo le analisi sulle prenotazioni già effettuate per il 2025, ci sono buone notizie per Rimini. "Dall’indagine – continua Carasso – già oggi rileviamo un aumento del 7 per cento di presenze tra maggio e settembre, rispetto allo stesso periodo del 2024. Abbiamo un picco nel periodo della Pentecoste con grandi numeri legati al turismo tedesco". Senza dimenticare gli altri mercati esteri: la Polonia, "in costante crescita", e naturalmente l’Inghilterra, grazie ai nuovi voli da Londra di British Airways e EasyJet che si aggiungeranno a quello di Ryanair.

