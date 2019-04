Cattolica (Rimini), 24 aprile 2019 - Nuovo stop per ‘Dinner in the sky’, il ristorante tra le nuvole sbarcato nel weekend di Pasqua nella piazzetta del Tramonto, a Cattolica. Dopo la falsa partenza di sabato scorso (con il taglio del nastro rimandato a causa della mancanza di alcune autorizzazioni), la Commissione provinciale per la sicurezza si è riunita stamattina e mancavano ancora dei documenti.

Una nuova riunione è in programma alle 18.30: la commissione sarà chiamata nuovamente ad esprimere un parere sulla documentazione presentata dagli organizzatori dell’iniziativa e potrebbe così arrivare il via libera per la cena.

Nella Regina si tengono le dita incrociate, sperando che possa finalmente scattare il semaforo verde, facendo decollare la maxi-piattaforma agganciata alla gru da 120 tonnellate, portando così i commensali a brindare a 50 metri d’altezza.

Ieri, nel frattempo, intervenendo ai microfoni di ‘Tempo Reale’, il sindaco Mariano Gennari era intervenuto nuovamente sulla vicenda, rispondendo anche alle critiche sollevate dal segretario del Pd, Alessandro Belluzzi. «Non c’è alcuna responsabilità dei tecnici comunali perché non si tratta di una cosa che dipende dal comune di Cattolica che ha solo concesso lo spazio pubblico per l’evento – ha spiegato il primo cittadino -. Chiaro che è stato un fulmine a ciel sereno e abbiamo cercato di aiutare in ogni modo. Per quanto riguarda poi i tre clienti arrivati da Bologna per l’inaugurazione, li abbiamo avvisati che potevano esserci dei problemi e che ci stavamo provando fino alla fine» ha ribadito il sindaco.

Il format di ‘Dinner in the sky’ ha già tenuto con il naso all’insù il pubblico delle grandi capitali del mondo, da Dubai fino a Bruxelles. L’attrazione è costituita da una piattaforma che viene trasportata ad un’altezza di 50 metri. I commensali possono così vivere l’emozione di una cena ad alta quota, godendosi il panorama mozzafiato della Riviera romagnola che si perde a vista d’occhio. L’attrazione resterà in città fino al 12 maggio, prolungando la permanenza di una settimana.