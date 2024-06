Domenica è tempo di Moto benedizione

Domenica torna la ‘Moto benedizione’ a Misano organizzata dal Moto Club Misano Adriatico. Il ritrovo con la successiva partenza, si terrà in via Repubblica 22 davanti al Bar Officina del Gusto. Alle 9,30 apriranno le iscrizioni e un’ora più tardi si accenderanno le moto per un giro turistico di una quarantina di chilometri sulle strade del Sic fino a giungere alla chiesa della Colonnella a Rimini. Sarà qui che si svolgerà la benedizione dei mezzi e dei conducenti. Il raduno motociclistico è aperto a tutti i tipi di moto moderne e storiche, purché in regola con le norme della strada. Al termine della funzione religiosa il Moto club offrirà l’aperitivo. L’iscrizione al successivo pranzo ha un costo di 30 euro.