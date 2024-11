Domino Experience ha fatto centro

Domino Experience apre una nuova sede a Cattolica. Il progetto nasce dalla comune visione tra Domino Experience e Viaggiamondo, la storica agenzia viaggi cattolichina di Lorena Uguccioni. Domino Experience, agenzia viaggi e tour operator, nasce a Riccione con la missione di creare una grande Community. E’ specializzata nella creazione di viaggi di gruppo con accompagnatore, viaggi su misura e viaggi di nozze. Tuttavia l’azienda ha una visione complessiva che va oltre; propone anche servizi ulteriori ai viaggi. Domino Experience è una realtà composta da tante figure professionali, specializzate in ambiti diversi che unite creano una forza operativa di livello.

"Stiamo facendo un percorso di crescita che ci sta portando poco alla volta anche ad una espansione territoriale – spiega Luca Dominici (in foto), titolare della Domino –. Siamo onorati di insediarci anche nella piazza di Cattolica, per essere più vicini ai tanti clienti che già scelgono Domino Experience, ma anche per andare a cogliere nuove opportunità. Nel nostro dna il cliente è al centro del sistema, per questo cerchiamo di intercettare le varie esigenze ed i repentini cambiamenti del mercato turistico. In ambito turistico è strategico lavorare con una pianificazione triennale, infatti, dopo questi primi tre anni di attività e successi abbiamo immaginato e studiato il prossimo step", conclude Dominici. Da qui la volontà di Domino Experience di allargarsi al territorio di Cattolica, dove il nuovo ufficio in piazza Mercato 19 sarà operativo già da domani. L’inaugurazione ufficiale è prevista domenica 22 dicembre.