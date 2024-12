"Dopo il cenone s’accende la notte"

"Le richieste continuano ad arrivare anche in queste ore. A prenotare sono i clienti del territorio, ma anche turisti che hanno scelto di festeggiare da noi il Capodanno". Tommy Montebelli, titolare di Autentico e Chalet del mar a Riccione, anticipa alcuni ingredienti della serata. "Oltre al tradizionale show dinner abbiamo pensato di proporre un after party che partirà alle due del mattino. Nel menù di Autentico sarà il pesce a farla da protagonista. E le prenotazioni ci stanno dando ragione. Riccione si conferma una delle mete più gettonare per concludere l’anno in un’atmosfera festosa e glamour". Il locale che si trova nel cuore di viale Ceccarini vivrà due momenti:

la cena con il brindisi di mezzanotte e un party

che accompagnerà gli ospiti fino alla chiusura.