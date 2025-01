Drusilla-Venere alla conquista di Parigi

Al Teatro della Regina domani arriva Drusilla Foer con una rilettura inedita della favola di Amore e Psiche. Appuntamento alle 21 con ’Venere nemica’, uno spettacolo da tutto esaurito che rifletterà sui grandi temi che attraversano il tempo, con una storia che ruota attorno alla figura mitologica di Venere, trasformata e reinterpretata per incarnare riflessioni sull’umanità e le sue complessità.

La dea della bellezza e dell’amore sale sul palco cattolichino come creatura immortale che vive nei giorni nostri, lontano dall’Olimpo. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini di cui invidia la mortalità che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze e sentimenti. Drusilla, nelle vesti della dea, vivrà nell’imperfezione dell’umano esistere, godendo di debolezze come la moda e il lusso. Grazie al rapporto con la sua misteriosa e inseparabile cameriera, interpretata da Elena Talenti, Venere ripiomba nel passato. Nella storia di Amore, il figlio ingrato e disobbedienti e di Psiche, sulla quale riversa tutto il suo rancore di dea frustata e di madre tradita. Nel paradosso feroce e dolcissimo della vita che non risparmia nessuno, nemmeno gli dèi, Venere insieme all’odio scoprirà anche l’amore, un amore infinito e incondizionato per quel figlio che torna da lei per curare le ferite del corpo e dell’anima.

Drusilla Foer è l’alter ego del regista e attore Gianluca Gori. Il personaggio viene lanciato su Youtube nel 2011, per poi approdare in televisione l’anno successivo. Da quel momento un successo unico, tant’è che Gori ha lasciato ben presto che Drusilla gli ’rubasse’ la scena. Arriva addirittura a crearle una biografia. Cresciuta in una nobile famiglia fiorentina, trascorre diversi anni all’estero, tra America e Cuba. Sempre nei panni di Drusilla, Gori ha partecipato al programma Show Must Go Off e Strafactor. Sarà poi una delle co-conduttrici di San Remo nel 2022. Gli spettacoli al Teatro della Regina continuano il 31 gennaio con ’Il malato immaginario’, portato in scena da Tindaro Granata e Lucia Lavia.

Federico Tommasini