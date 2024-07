Due giorni di festa tra il porto e la spiaggia

Tradizioni e identità tra mare e terra. torna la festa della Madonna del Mare tra basche storiche e fuochi d’artificio. Una ricorrenza che quest’anno si intreccia con le Albe in controluce che vedranno la presenza di Mirko Casadei sul palco assieme al pianista Dardust. Il 13 e 14 luglio la comunità riccionese celebra la Madonna del Mare, la tradizionale festa religiosa e marinaresca in onore della Vergine. Ad aprire i festeggiamenti, al sabato sarà la classica veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, le Mariegole. Nel tardo pomeriggio il porto si colorerà delle vele delle imbarcazioni. Domenica all’alba, alle 5,15 sulla spiaggia libera antistante piazzale Vittorini al Marano, la rassegna Albe in controluce presenta Dardust e Mirko Casadei. Una performance tra le eteree atmosfere di Dardust e la POpular folk orchestra di Mirko Casadei per salutare il sorgere del sole con Ciao mare. Le celebrazioni religiose della domenica cominceranno alle 9,30 al porto con la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare e la processione in mare della Saviolina e delle vele storiche. In serata, poco dopo il tramonto, la messa solenne presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi. Al termine lo spettacolo dei fuochi d’artificio.