Ecco le zone dove verrà staccata la corrente elettrica

La fornitura di energia elettrica verrà interrotta in più zone della città di Riccione domani dalle 8,30 del mattino fino a dopo l’ora di pranzo, alle 14. Si tratta di lavori di manutenzione necessari sugli impianti di E-Distribuzione. L’interruzione riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione, dunque le utenze domestiche e commerciali. La corrente verrà meno in viale Cassino (nei civici da 2 a 4, da 8 a 14 e da 1 a 9), in viale Circonvallazione (civici 130, 134a e 138), in corso Fratelli Cervi (civici da 313 a 315 e 214), in viale Abruzzi (civici 1 e da 2 a 4), in viale Mogadiscio al civico 2, in viale Assisi al civico 2, infine in viale Derna al civico 3. Dall’amministrazione comunale giunge il consiglio di prepararsi e organizzarsi di conseguenza, per limitare i disagi nell’intera mattinata di domani. Durante il periodo di interruzione, l’erogazione dell’energia potrebbe essere ripristinata, ma solo momentaneamente, meglio dunque evitare di usare gli ascensori o avviare lavorazioni che potrebbero comportare dei rischi. Per avere informazioni e aggiornamenti sui lavori è possibile consultare il sito ufficiale di E-Distribuzione, scaricare l’app per smartphone o contattare il servizio clienti al numero verde 803.500.