"Estate al top grazie alle famiglie italiane"

Decolla la stagione turistica della Regina. Dopo un giugno non troppo positivo (hotel pieni al 60%) stanno arrivando le prenotazioni per i prossimi due mesi: l’associazione albergatori annuncia che il riempimento delle camere è al 95%. "Ci siamo, stanno arrivando i turisti, famiglie italiane soprattutto – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione - Molti chiedono vacanze da 4-5 giorni e saremo pieni o quasi fino almeno al 20 agosto. In questo momento l’interesse e le prenotazioni sono soddisfacenti, ma l’accelerata ci sarà comunque dalla prossima settimana". Una stagione che dunque non è decollata ancora, anche per il maltempo, ma non solo. "La famiglia italiana – spiega Cavalieri – rappresenta la nostra principale clientela e vive un momento di crisi dal punto di vista del bilancio economico, anche la vacanza è ridotta ai minimi termini. Il mese di giugno va ripensato con eventi e manifestazioni perché caldo e mare non bastano". Ci sono cambiamenti in ambito di flussi turistici? "Stiamo notando che le famiglie prenotano brevi vacanze ma doppie – continua Cavalieri – cioè vogliono spalmare le ferie e preferiscono magari due weekend lunghi da 3-4 giorni, uno in luglio ed uno in agosto, piuttosto che un’unica classica settimana piena". Mentre gli operatori si interrogano sulla bassa stagione, altra curiosità è la domanda sul ritorno dei turisti stranieri.

"Al momento Cattolica viaggia su un 8-10% di turisti stranieri complessivi – spiega Cavalieri – purtroppo la concorrenza di altre mete turistiche si fa sentire. Ci sono in riviera ancora francesi, belgi e tedeschi, ma i numeri ci dicono che sono pochi rispetto alla quantità complessiva del nostro turismo, che per la gran parte resta italiano". La rotta per la destagionalizzazione, intanto, pare proprio segnata: turismo sportivo con impianti all’avanguardia."Abbiamo avuto un maggio ricchissimo con Gran Fondo degli Squali – dice il presidente dell’associazione albergatori – l’Inferno Run e l’Ocean Man, e quindi con cicloturismo, corsa e natura ed infine il nuoto di fondo. Numeri importanti che ci fanno capire che quella è la direzione per creare un indotto economico significativo anche nei mesi di bassa stagione".

Luca Pizzagalli