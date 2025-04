Ex colonia Roma, il destino tiene banco:: "Diventi un casinò"

Le sorti dell’ex colonia Roma continuano a far discutere. Interviene l’ex comandante dei vigili Rino Bagli. "Il trasferimento del municipio alla colonia indicato di recente dall’ex consiliere comunale Massimo Bordoni ha il problema dei costi. Ripropongo una cosa che avevo già esposto tempo fa. Ho avuto la fortuna di conoscere molti Paesi non solo europei, tutti interessati al turismo. La maggior parte hanno un casinò. Siamo un popolo di giocatori d’azzardo, inutile negarlo, perché dobbiamo avere solo tre casinò in Italia? La colonia Roma si presterebbe come sede di un casinò, sede eccellente per tale attività finalizzata a coprire un bacino di utenza della nostra regione! So benissimo che è solo un sogno, a me piace sognare, soprattutto perché faccio parte di un popolo che privilegia l’ipocrisia".