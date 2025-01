"Fare chiarezza sul nuovo market"

Fratelli d’Italia interviene sul tema della chiusura del supermercato in zona piazza Repubblica e chiede garanzie concrete per i lavoratori alla sindaca Franca Foronchi: "Auspico che le affermazioni della sindaca Foronchi – dice Flavio Mauro, consigliere comunale Fratelli d’Italia (nella foto) – in merito all’acquisizione da parte di Aldi della licenza del ramo d’azienda del supermercato Economy, chiuso di recente, siano poi suffragate da fatti concreti attraverso un serrato confronto anche con i sindacati, che hanno un ruolo determinante in tale vicenda. Se non ci fosse ancora alcun tipo di accordo, le parole del sindaco potrebbero essere completamente fuorvianti, e non vorremmo che i 16 dipendenti del supermercato chiuso, magari temporeggiando, possano perdere proprio una eventuale buonuscita concordata con i sindacati".

E non solo, il consigliere comunale ribadisce: "Inoltre difficilmente ritengo possibile, che una eventuale nuova attività subentrante, riesca ad assumere lo stesso quantitativo di dipendenti del supermercato Economy, come affermato sempre dalla sindaca. È pertanto necessario – dice – che l’amministrazione, invece di fare propaganda a mezzo stampa, si attivi concretamente e congiuntamente ai sindacati, chiudendo nel più breve tempo possibile, un accordo che veda il reintegro di tutti i dipendenti del supermercato Economy". La questione è aperta e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.