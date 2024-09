Fd’I, fumata nera sui candidati. Marcello l’unico certo di correre. Tra le donne spunta la Barnabè

Fumata nera, l’ennesima, in casa di Fratelli d’Italia, per la scelta dei candidati riminesi alle regionali. Nemmeno la riunione organizzata ieri dal coordinamento regionale del partito ha sciolto le ultime riserve. Resta abbottonatissimo Nicola Marcello, segretario provinciale di Fd’I, l’unico già praticamente certo della candidatura (ha già affisso i manifesti in giro per la città).

"L’ultima parola sarà del direttivo nazionale e regionale. Saranno i vertici del partito a stabilire chi sarà in lista. Sono state avanzate delle proposte, ma le decisioni saranno prese a Bologna e a Roma", si limita a dire Marcello. Che vuole evitare così di aggiungere altre tensioni in un partito dilaniato dalle lotte interne. Se toccherà ai vertici regionali e nazionali scegliere i nomi, è anche per la guerra che si è scatenata in casa Fd’I tra i vari dirigenti. Vale per Rimini come per altre realtà. Ieri, nel corso della riunione del coordinamento, il decano riminese di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi ha sparato a zero contro Marcello, criticandone la gestione del partito a Rimini, accusandolo di aver pensato nelle ultime settimane soprattutto alla sua candidatura. Ma Renzi cosa farà? In diversi incontri ha ripetuto più volte ai suoi che questa volta non intende candidarsi (è già stato consigliere regionale). Ma mai dire mai, con Gioenzo.

Chi sperava che dalla riunione di ieri pomeriggio uscissero finalmente i nomi dei 4 candidati di Fratelli d’Italia in lista a Rimini è rimasto deluso. Ma Marcello è praticamente sicuro della candidatura. Gli è stato chiesto dal direttivo regionale, lui ha accettato e ha già cominciato di fatto la campagna elettorale. E se Renzi non sarà della partita, per l’altro posto riservato agli uomini il favorito resta (al momento) Carlo Rufo Spina, seguito da Giulio Mignani e Flavio Mauro.

Per le donne, è stata chiesta la disponibilità a candidarsi all’imprenditrice riccionese Antonia Barnabè, mentre il secondo posto dovrebbe andare a una donna di Bellaria o della Valmarecchia. I nomi sul tavolo sono tanti proprio perché nel coordinamento provinciale di Fd’I non si è riusciti a trovare un accordo sui candidati. Per questo i nomi, alla fine, saranno decisi da Bologna e da Roma entro mercoledì.

Manuel Spadazzi