Festa de Borg. San Giuliano rivive gli anni ruggenti

A Rimini è l’ora della Festa de Borg. L’attesa è finita, dopo un’interminabile sosta durata sei anni, San Giuliano torna ad accendersi con luci e musica. Le danze si sono aperte venerdì, ma la serata clou è stata quella di ieri. Riminesi e turisti hanno invaso il borgo per festeggiare assieme tra food truck, dj set e spettacoli dal vivo. Ma la Festa de Borg non finisce qui, stasera è l’ora del gran finale. Gli appuntamenti cominciano con un salto nel passato, nella Riviera delle discoteche. Dalla piazza sull’acqua i dj che hanno solcato le consolle dell’Altromondo, Paradiso, Melody Mecca e Bandiera Gialla faranno ballare gli affezionati in un vero e proprio revival anni ’90. Infine, a coronare la lunga serata, i fuochi d’artificio. Alle 23.30 lo spettacolo arriva fino al cielo e quindi naso all’insù per ammirare i fuochi d’artificio a ritmo di musica.

f. t.