Festa del Borgo Sant’Andrea: musica, mercatini e conferenze

Programma ricco di eventi oggi per la seconda giornata della Festa del Borgo Sant’Andrea e domani, terza e ultima giornata della festa. Nella zona di piazza Mazzini e dintorni, gli stand gastronomici aprono all’ora di pranzo, e dal primo pomeriggio si anima il mercatino in via Saffi e iniziano gli eventi nei cortili privati della via, per l’occasione aperti a tutti. Lungo le strade spettacoli itineranti e tante attrazioni per bambini, magia, bolle di sapone, parate sui trampoli, clown e giochi della tradizione.

Nella sala parrocchiale di San Gaudenzo (piazza Mazzini) oggi e domani alle 17 lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi propone due conferenze, “L’abisso del cuore e il sipario del cielo. Visioni ed estasi nella pittura a Rimini tra Cagnacci e Costa” e “Un Romanticismo precoce. Sublime e mistero nell’arte riminese del Seicento”. A seguire due incontri letterari. Oggi (ore 18) il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia presenta il suo libro “L’armonia degli sguardi”, mentre domani, sempre alle 18, è la volta dell’avvocato riminese Salvatore Di Grazia con il suo “Infanzia istriana”.

Si torna nella sala parrocchiale oggi alle 21 con la proiezione di alcuni cortometraggi degli anni Sessanta e Settanta che raccontano la Rimini del passato, tra delfini, colonie, cinegiornali Luce e storia cittadina.

Musica live a partire dal pomeriggio sui due palchi, in piazza Mazzini e in via Melozzo da Forlì. Tra concerti e dj set, segnaliamo i live delle band Moka Club e Nashville Backbones (domenica), Il Diavolo e l’Acqua santa (lunedì). Proseguono le proiezioni sui muri delle case del borgo di immagini di Rimini Sparita e dei disegni distopici di Samuele Grassi.