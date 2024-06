Feste dell’unità al via: a Canonica raccolta fondi per la nuova scuola

Il Pd di Santarcangelo festeggia con le tradizionali feste dell’unità da Canonica al capoluogo. I momenti conviviali e gli incontri politici coinvolgeranno tutto il territorio. "Ringrazio i volontari e gli iscritti che ci consentono di tenere in vita un bel momento di incontro con i cittadini – dichiara la segretaria del Pd locale, Paola Donini – Come sempre, all’area Campana saranno messi in cantiere incontri tematici per impostare ragionamenti e percorsi sui temi principali della vita cittadina. Non mancheranno rappresentanti istituzionali di livello". Si parte mercoledì 3 luglio al campo sportivo di Canonica, con l’anteprima delle feste. In programma un torneo di burraco (dalle ore 20) dove il ricavato andrà alla nuova scuola dell’infanzia di Canonica per l’acquisto di giochi e attrezzature esterne. Nelle varie serate saranno presenti gli amministratori comunali. Il momento centrale avrà per epicentro l’area Campana, dove Santarcangelo ospita da anni la più grande festa dell’unità della provincia: l’appuntamento è in calendario fra il 23 agosto e il 1° settembre, con un programma che sarà svelato nelle prossime

settimane.