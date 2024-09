Fine della guerra, a Cattolica celebrati gli ottant’anni

Cattolica ha celebrato gli 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo. Era il 3 settembre 1944 quando gli alleati anglo-canadesi entrarono nella città devastata dalla guerra, senza incontrare alcuna resistenza ed accolti festosamente da cittadini e cittadine che li informarono che gli ultimi tedeschi rimasti (i "diavoli verdi" di Montecassino) erano fuggiti precipitosamente via mare. L’Anpi Cattolica - S. Giovanni in Marignano, con il patrocinio del Comune di Cattolica, ha organizzato un doppio appuntamento lunedì pomeriggio per tenere sempre viva la memoria di alcune date ritenute fondamentali "per l’affermazione della libertà e della democrazia" a cui hanno preso parte l’Assessore alla cultura Federico Vaccarini e l’Assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini.