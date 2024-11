Folla e disagi a San Martino. Saltano i bus navetta, visitatori lasciati a piedi

Dove si poteva tagliare il nastro, se non da lì? Dopo l’anteprima di venerdì, ieri mattina a Santarcangelo c’è stato il battesimo ufficiale per la Fiera di San Martino, con tanto di inaugurazione sotto le corna appese all’arco di piazza Ganganelli. Presenti al taglio del nastro il sindaco Filippo Sacchetti e la giunta e gli organizzatori. "San Martino – sottolinea Sacchetti – è prima di tutto tradizione e cultura della Romagna. Un evento che si rinnova ma che non perde la sua identità". Una fiera partita ieri con i disagi per chi aveva deciso di prendere la navetta gratuita, che collega il centro con alcuni dei parcheggi messi a disposizione per l’evento. Le corse del mattino sono tutte saltate. Da Start Romagna si sono giustificati spiegando che le corse sono state cancellate per l’assenza degli autisti causa malattia. Il servizio è stato ripristinato nel pomeriggio, ma per chi al mattino è rimasto invano ad attendere il bus navetta è stato un problema. "Quando abbiamo saputo cos’era successo abbiamo subito chiamato Start, che si è scusata per i disagi". Vedremo se oggi, il giorno di maggiore affluenza della Fiera, i problemi si ripeteranno. Restando al traffico, anche ieri non sono mancate le multe della polizia locale per le auto parcheggiate in sosta selvaggia. "Stiamo costantemente monitorando la situazione: considerando l’afflusso di gente non abbiamo rilevato gravi criticità", assicura il comandante della polizia locale Daniele Del Fabbro. Sul fronte dell’ordine pubblico, agenti e le forze dell’ordine presidiano con pattuglie a piedi la Fiera, anche per contrastare scippi, furti e la presenza di vu’ cumprà. Ma i venditori abusivi, rispetto a qualche anno fa, sono pochissimi.

Oggi sarà la giornata clou di San Martino. Tra gli eventi principali il Palio della piada, che è arrivato alla 25esima edizione. La sfida a colpi di mattarello, organizzata dalla Pro Loco, partirà intorno alle 14 nello spazio eventi di piazza Ganganelli: tra le novità la gara riservata ai bambini. Domani, giorno di San Martino, ci sarà il gran finale della Fiera. Tra gli appuntamenti la 55esima edizione della Sagra nazionale dei cantastorie: gli artisti (provenienti da tutta Italia) si alterneranno a partire dalle 10 fino alle 17, sempre nello spazio eventi di piazza Ganganelli.