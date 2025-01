Fondo da 5mila euro per iscrizioni a scuola

Un fondo da 5.000 euro destinato alle famiglie che iscriveranno i propri figlie nelle scuole di Montegridolfo. Il sindaco Alessandro Renzi vara una piccola "manovra" in sostegno dell’istruzione pubblica e delle famiglie: "Per le famiglie che iscriveranno i propri figli nelle nostre scuole – spiega – tra nuovi residenti, famiglie che sceglieranno le strutture di Montegridolfo, lavoratori impiegati sul nostro territorio che vorranno portare i loro figli nelle nostre scuole destineremo questi fondi a coprire il servizio mensa ed il trasporto scolastico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le modalità e le scadenze per richiedere il contributo verranno comunicate in fase di iscrizione ai servizi scolastici per l’a.s. 2025/2026. Lo facciamo per rafforzare le nostre scuole, sostenere le famiglie e investire nel futuro della comunità". Ma il sindaco ribadisce: "A Montegridolfo i numeri sono comunque già adesso sufficienti ed importanti. Secondo i dati anagrafici attuali: 41 bambini sono in età idonea per frequentare la scuola primaria, e 25 bambini hanno l’età per l’infanzia. Questi numeri sono ampiamente sufficienti per garantire classi di circa 8 bambini ciascuna".

lu.pi.