Forza Italia chiude la campagna con il ministro Bernini e Barelli

Forza Italia schiera a Rimini un altro ministro, per chiudere con il botto questa campagna elettorale per le regionali. L’appuntamento è questa sera a Riccione (alle 20,30) al’hotel Mediterraneo, insieme al ministro dell’universita Anna Maria Bernini e a Paolo Barelli, il presidente del gruppo dei deputati di Forza Italia. Alla serata, che sarà moderata dalla deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale degli azzurri, e da Antonio Barboni, segretario provinciale di Forza Italia, prenderanno parte anche i quattro candidati riminesi di FI alle regionali.

Andrano in ordine sparso invece gli altri candidati del centrodestra, per queste ultime ore di campagna elettorale. Tra incontri in varie zone del Riminese, volantinaggi, aperitivi con i sostenitori. In casa della Lega, l’ultimo evento clou è stato la cena di lunedì sera con i candidati riminesi e i militanti presso il ristorante Casa Zanni a Villa Verucchio, in compagnia del leader e vicepremier Matteo Salvini e di Elena Ugolini, la candidata presidente dell’Emilia Romagna per l centrodestra. Di incontri, banchetti e volantinaggi ne hanno fatti tanti, in questi ultimi giorni, i candidati riminesi della lista civica della Ugolini.

"In questi giorni di campagna elettorale – dice Cecilia Argentina, la capolista della civica della Ugolini – ho ricevuto tanti messaggi da persone che non conoscevo. Mi hanno raccontato le loro storie, le loro difficoltà. Per cui ho deciso che la prima proposta che presenterò, se eletta in consiglio regionale, sarà quella dell’istituire il reddito di fragilità". "Chi si occupa di un disabile a casa o di un anziano non autosufficiente – spiega la Argentina – deve avere una dignità anche economica per poter avere una vita senza elemosinare, potersi scegliere un infermiere di fiducia, avere una casa adeguata in cui passare serenamente le giornate, potersi sentire non un peso ma un valore per la società. E tante associazioni che ho incontrato in queste settimane, possono essere parte del progetto". La Argentina ricorda di aver già presentato questa proposta alla Camera. "L’abbiamo avanzato con il sindacato nazionale dei pediatri. E ora la voglio portare anche in Regione. Perché la persona al centro (che è il motto scelto dalla Ugolini per la sua campagna elettorale, ndr) e la rete di relazioni fragili sono un valore che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti".