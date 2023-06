Frana in via delle Fonti a Gemmano Aperto un varco verso le case

Scongiurata l’evacuazione delle sette famiglie rimaste isolate a causa di una frana verificatasi l’altro ieri in via delle Fonti, a Gemmano. Nella zona l’attenzione resta però ai massimi livelli, dopo lo smottamento che ha provocato il crollo di una parte del costone e la caduta di alcune piante, inclusa una grossa quercia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, tra cui un escavatore, e i tecnici dell’amministrazione comunale gemmanese insieme ai carabinieri della stazione di Montefiore. I lavori sono proseguiti per diverse ore e durante la notte è stato possibile aprire un varco che ha reso nuovamente percorribile la strada che era stata interrotta a causa della frana. "Abbiamo in parte risolto l’emergenza, rendendo percorribile la strada a senso unico alternato – spiega il sindaco di Gemmano, Riziero Santi –. In questo modo abbiamo evitato almeno per il momento l’evacuazione. Continua il monitoraggio dell’intero versante". Già nei giorni scorsi via delle Fonti era stata interessata da una prima frana, alla quale è andata ad aggiungersi quella avvenuta lunedì scorso. Il tutto ha portato all’isolamento temporaneo di un piccolo gruppo di case e di un allevamento di cavalli della zona. Per il momento l’allarme sembra essere rientrato, ma in Valconca la guardia resta altissima non solo a Gemmano, ma anche in altri Comuni come Montefiore Conca e Montescudo - Monte Colombo, tra i più martoriati dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Romagna il 16 maggio scorso, provocando anche in questa zona diverse frane.