Fumo e fiamme durante i lavori. A fuoco il tetto del pattinodromo

Un incendio è scoppiato ieri intorno alle 10 su una parte della tettoia del pattinodromo all’interno del centro sportivo di Viserba monte, in via P. Marconi, causando gravi danni. Le fiamme, che si sarebbero scatenate durante i lavori di impermeabilizzazione della copertura, hanno deformato alcune parti del tetto, richiedendo un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della struttura.

Il rapido intervento dei pompieri, accorsi sul posto con tre squadre, ha permesso di circoscrivere il rogo e spegnere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati: al momento dell’incidente, infatti, non vi erano persone all’interno della struttura e gli operai impegnati nei lavori sono rimasti illesi. Le cause esatte dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un incidente durante le operazioni di manutenzione. Nello specifico la ditta era impegnata in un intervento di impermeabilizzazione della copertura dell’impianto sportivo, quando per qualche motivo hanno iniziato a sprigionarsi le fiamme e in via P. Marconi è scattato l’allarme. Dall’amministrazione comunale di Rimini fanno sapere che al momento i danni sono in corso di valutazione.