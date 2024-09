Furto con scasso in auto e bottino di 6.600 euro. In quattro finiscono nel carcere dei Cappuccini

Avevano scassinato un’auto nel parcheggio del centro commerciale Atlante, a Dogana. Riuscendo a fuggire con la bellezza di 6.600 euro di bagagli e oggetti personali. Ma quella fuga non è durata a lungo. Sulle tracce di quell’auto, sulla quale viaggiavano quattro persone di origine sudamericana, si sono messi gli uomini della Gendarmeria insieme a quelli della Polizia Civile e della Guardia di Rocca. Un’operazione coordinata da parte delle forze dell’ordine sammarinesi, scattata nella giornata di sabato scorso, subito dopo la denuncia del furto da parte dei proprietari dell’automobile. Gli agenti della Gendarmeria hanno in poco tempo identificato il veicolo utilizzato dai quattro uomini. Veicolo che avevano utilizzato per darsi alla fuga oltrepassando il confine di Stato con la refurtiva. Ma quell’auto è rientrata in Repubblica il giorno successivo, la domenica, subito segnalata dalla centrale operativa interforze. E a quel punto si sono attivate le pattuglie di Polizia Civile e Guardia di Rocca nucleo uniformato.

In poco tempo hanno rintracciato il veicolo, hanno stoppato la sua corsa e fermato le quattro persone a bordo. Che ora sono detenuti nel Carcere dei Cappuccini in attesa degli interrogatori da parte dell’autorità giudiziaria.