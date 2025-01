Gigi Riva racconta... Gigi Riva: "La mia vita all’ombra della sua"

C’è il racconto del campione. E dell’uomo. Immenso in campo e anche nella vita, Gigi Riva. ’Rombo di tuono’ ci ha lasciato esattamente un anno fa. A ricordarlo, con il podcast realizzato per la Rai e disponibile da ieri (nel giorno del primo anniversario della morte di Riva), c’è anche l’altro Gigi Riva. Giornalista e scrittore, origini bergamasche ma trapiantato da tanti anni a Santarcangelo, nel podcast Riva narra la vita del grande calciatore, intrecciandola alla sua. L’ingombrante omonimia "mi ha accompagnato per tutta la vita". Ma non è stata mai un peso per lui. "Semmai un onore".

Nel podcast Riva offre un bellissimo ritratto del campione. Che era di origini lombarde (proprio come lui), ed è stato capace di diventare l’essenza di un’intera regione, la Sardegna tanto amata. "Un leader silenzioso. Preferiva i fatti alle parole. Sempre coerente, si è conquistato la stima incondizionata e trasversale di tutti". Per questo "a un anno dalla scomparsa, il suo esempio ancora fa scuola e continuerà a farlo in futuro". Nel suo podcast Riva fa parlare Nicola Riva, il figlio del calciatore, Emanuela Fadda, cagliaritana e tifosa doc, il regista Enrico Pau, il giornalista Nicola Muscas e il presidente della scuola calcio Gigi Riva Daniele Cortis. Un racconto a più voci in tre capitoli (Il campione; L’uomo, L’eredità), da ascoltare.

Ma Gigi Riva – il giornalista – ha mai conosciuto il Gigi Riva calciatore? "Sì, l’ho incontrato una volta e lo ricordo come fosse ieri – ammette il giornalista – Era il 1990: allora lavoravo per Il Giorno e durante i Mondiali di calcio mi mandarono a intervistare Riva, all’epoca il dirigente accompagnatore della Nazionale italiana. Inevitabile parlare dell’omonimia: mi avevano mandato da lui per quello. Riva mi disse: lei con i suoi articoli a volte mi fa fare belle figure, altre volte meno. Io risposi: lei invece mi fa fare sempre bella figura". Fu il loro unico incontro. Ma le loro vite – come rivela nel podcast – si sono intrecciate moltissime volte. "L’episodio più divertente: quella volta in cui andai in Sardegna perché mio fratello faceva il giuramento da recluta. Ma c’era lo sciopero del trasporto aereo ed era rimasto solo un volo per la Sardegna. Chiamai, dalla compagnia mi risposero che avevano già 162 persone in lista d’attesa. Lasciai il mio nome, pregando di fare il possibile. Dopo 5 minuti mi richiamarono al telefono: signor Riva, le abbiamo trovato un posto".

