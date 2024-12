Giovanardi boccia la tassa di soggiorno

"Continuiamo a dire di no alla tassa di soggiorno". Non usa mezzi termini Obiettivo comune (lista civica dell’ex candidato sindaco alle scorse elezioni comunali Giovanni Giovanardi), sull’introduzione ormai certa dell’imposta a Bellaria Igea Marina a partire dalla prossima estate. Un accordo giunto dopo un lungo confronto tra associazioni di categoria (Aia Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti e Cna) e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Giorgetti. "Ci stupisce che la principale organizzazione sindacale d’impresa degli albergatori gradisca questa scelta. Ancor di più pensando alla loro consolidata e coerente posizione sempre sostenuta negli anni".

Un via libera, quello con la delibera di giunta di giovedì scorso, che non è piaciuto al gruppo di Giovanardi: "Siamo stati messi a conoscenza dell’atto (che contiene il regolamento tecnico) solo pochi minuti prima dell’ultimo consiglio comunale. La politica e i gruppi consiliari d’opposizione sono stati esclusi dal tavolo di coordinamento". Una decisione, quella dell’innesto dell’imposta, che dovrà passare comunque al vaglio, entro dicembre, del consiglio comunale. "Dispiace rompere l’idillio, ma chi ha sostenuto Giovanardi è rimasto tutt’oggi sulle proprie posizioni. Siamo contrari all’introduzione della tassa di soggiorno sia per ragioni di metodo che per ragioni di merito – rimarca Obiettivo comune – Restano ancora attuali per noi le scelte che dal 2011 hanno visto il nostro Comune, in forma motivata e strutturata, battersi per non applicarla rimarcando la differenza rispetto agli altri territori, anche a noi limitrofi".

La lista civica Obiettivo Comune "non si sottrarrà nelle prossime settimane al confronto se necessario, né alla riproposizione del nostro punto di vista fin dal prossimo consiglio comunale consapevoli delle posizioni in campo". Dunque, la discussione continua.

Aldo Di Tommaso