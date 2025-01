Giubileo, giornalisti da Papa Francesco

"Semi di speranza per far germogliare la verità". Questo il messaggio del Giubileo della Comunicazione al quale, in rappresentanza dei giornalisti di San Marino, ha preso parte una delegazione della Consulta per l’informazione e dell’Usgi (Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters), composta da Antonio Fabbri, Carlo Filippini e Marino Cecchetti. I giornalisti, all’incontro nell’aula Paolo VI con il Santo Padre, hanno accolto le parole di Papa Francesco che hanno portato con sé sul Titano, rivolte a tutti gli operatori dell’informazione sammarinese. "La comunicazione non solo è l’uscita – ha detto il Papa – ma anche l’incontro con l’altro". L’incontro con il Santo Padre è stato preceduto dagli interventi del giornalista Mario Calabresi, della giornalista Filippina-statunitense Maria Ressa e di Colum McCann, scrittore irlandese.