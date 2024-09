Gli alunni del ’Malatesta’ progettano il futuro: una città più accogliente grazie alle aree verdi

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso l’istituto alberghiero Malatesta di Bellaria, l’incontro tra i ragazzi della scuola bellariese e quelli dell’istituto agrario Gae Aulenti di Biella. L’incontro non è stato per nulla casuale. I due plessi durante gli scorsi mesi hanno infatti collaborato a distanza con un unico fine: poter migliorare l’accoglienza delle città attraverso la creazione di spazi verdi. A promuovere l’iniziativa ’Verdecomune’, sostenuta dalla regione e dal comune di Bellaria, è stata direttamente l’assessore all’ambiente Adele Ceccarelli. Ma facciamo un passo indietro: durante la scorsa primavera, gli studenti dell’istituto Gae Aulenti hanno realizzato roseti in diversi punti di Biella, arricchendo l’ambiente con spazi che continuano anche ora offrire bellezza e armonia. Nello stesso periodo, parallelamente, gli alunni dell’alberghiero Malatesta hanno partecipato a un incontro formativo con esperti del settore, diventando promotori di una cultura del rispetto per il verde pubblico. Il progetto si è poi è concluso l’altra mattina con un incontro tra i ragazzi dei due istituti. In questa occasione uno studente dell’agrario di Biella, ora membro della Federazione mondiale delle società della rosa, ha offerto una testimonianza significativa, incoraggiando i compagni a vivere la scuola con impegno e passione. Al termine dell’incontro, è nata l’idea di collaborare nuovamente in futuro, dimostrando come settori diversi possano interagire sinergicamente.

Aldo Di Tommaso