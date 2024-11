Gli studenti fotografano la faccia nascosta della Perla verde

Domani le classi 3Da e 4Aa del Liceo Volta-Fellini di Riccione, coadiuvate dai docenti Rosanna D’Attilo e Roberto Furelli, parteciperanno a un workshop fotografico con Andrea Micelli, nell’ambito della mostra ‘I am a woman’ a Villa Franceschi. Il workshop, intitolato Un’altra Riccione, ha l’obiettivo di far scoprire agli studenti un volto inedito della città, stimolando a esplorare e catturare attraverso la fotografia angoli insoliti della città. La giornata inizierà nelle aule di audiovisivo della scuola con un incontro in cui Andrea Micelli illustrerà il progetto della mostra, una riflessione sulla figura della donna attraverso la fotografia. Successivamente, gli studenti intraprenderanno una flânerie per Riccione, alla ricerca di scorci poco noti e angoli nascosti della città, lontani dall’immaginario turistico tradizionale. Utilizzando i loro cellulari, i ragazzi avranno l’opportunità di immortalare momenti che sfuggono all’occhio del visitatore, raccontando un’identità più intima e autentica di Riccione. Alcuni scatti realizzati dagli studenti saranno selezionati dall’artista e presentati durante l’inaugurazione domani alle 18.30.