Grandinata violenta e improvvisa. Manto bianco in centro e sulla costa

Una grandinata improvvisa e continua che ha imbiancato il centro storico di Rimini e alcune aree nelle zona mare. Un fenomeno improvviso e inatteso arrivato nella tarda serata di mercoledì verso le 22,30. Già dal pomeriggio le temperature si erano abbassate dopo un mattino che lasciava presagire ben altro cima. Poi in serata i riminesi si sono ritrovati con un improvviso temporale che ha inizialmente scaricato pioggia, ma nel volgere di pochi minuti ecco ticchettare insistentemente sui vetri e balconi. Piccoli chicchi di grandine che hanno ricoperto giardini e strade di un manto bianco fatto di ghiaccio. In realtà il fenomeno, ci spiega il meteorologo Roberto Nanni, si chiama graupel, o ‘neve tonda’. Chi ha provato a tenere in mano quei chicchi si sarà accorto di come apparivano simili a delle micro palline ghiacciate. Non si tratta di un fenomeno nuovo in assoluto. Negli ultimi anni la ‘neve tonda’ ha fatto visita a Rimini nel gennaio del 2017. Il fenomeno non è raro lungo le coste, ed è spesso localizzato nella fascia costiera come accaduto mercoledì sera quando solo la città compresa tra il mare e il centro storico è stata battuta dal graupel, mentre la perturbazione non ha toccato le zone a ridosso della città, e più distanti dalla costa. E’ sempre Nanni a spiegare che il fenomeno si forma "inizialmente sotto forma di neve, ed ha origine da nuvole come stratocumuli o cumulonembi. Attraversando uno strato di atmosfera relativamente caldo i fiocchi si fondono, ma non completamente. Il fiocco di neve conserva così parte della sua struttura originaria, ma nel frattempo si arrotola su se stesso e si può ricoprire di uno strato di ghiaccio per la presenza di goccioline di acqua sopraffusa che si aggregano al fiocco. Questo tipo di precipitazione si osserva abitualmente con una temperatura lievemente superiore allo zero, ma non di rado si sono visti episodi di neve tonda con temperature prossime o superiori ai 5 gradi", come accaduto nella serata di mercoledì. Nel frattempo prosegue l’instabilità meteorologica e anche per oggi è prevista allerta arancione e gialla per vento sulla provincia riminese in particolar modo nel settore appenninico dove la Regione prevede venti di burrasca tra i 75 e gli 88 chilometri orari con velocità che scenderanno tra 62 e 74 nelle zone costiere.

Andrea Oliva