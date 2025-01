Hub urbani, summit di Riccione Paese. Cna: "Sono opportunità di sviluppo"

Le strategie commerciali previste per il rilancio del commercio nel centro storico di Riccione attraverso gli hub urbani, saranno al centro dell’incontro che il comitato d’area di Riccione Paese terrà domani (giovedì) dalle 14 alle 16 al ristorante La Frasca. La convocazione aperta a commercianti e residenti, è partita dal direttivo riunitosi domenica. Come annuncia la presidente Lina Danese, sono tre i punti all’ordine del giorno: gli hub urbani, nello specifico quello di quest’area, la mobilità e la riqualificazione di Riccione Paese. Sarà un’occasione anche per saperne di più sulle scelte del Comune. Interverrà Ivano Ruscelli di Iscom Group srl., società incaricata di fornire assistenza per la costituzione degli hub urbani. "Il documento rivisto adeguatamente su nostra richiesta – premette la Danese –, verrà presentato e spiegato nei dettagli". In settimana la presidente aveva chiesto di cancellare il punto sulla ztl, inserito per errore dal redattore del documento, rinviato subito al cda, senza "refuso", in attesa di essere sottoscritto e inviato con gli altri hub in Regione. "Sulla pedonalizzazione serve confrontarsi senza preconcetti, entrando nel merito visto che al momento non ci sono elementi concreti sulla sua attuazione – riporta Cna –. In generale la creazione di aree pedonali nei borghi può essere vantaggiosa, a patto che si pianifichi in modo equilibrato. Il tema non è solo questo, Cna ha messo sul tavolo la riqualificazione urbana, la ristrutturazione di piazze e marciapiedi, il miglioramento dell’illuminazione e la creazione di spazi verdi, nonchè incentivi per nuove imprese giovanili con agevolazioni fiscali".

Nives Concolino