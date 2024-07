I big della consolle in Riviera. Martin Garrix fa ballare lo Space

Il Capodanno dell’estate si festeggia anche in discoteca. Sono tantissimi gli eventi sulle piste da ballo della Riviera, in un fine settimana ricco di grandi ospiti all’insegna della dance, da Misano a Bellaria. Si parte con lo Space di Riccione che sabato diventerà la dimora della musica elettronica. Il padrone di casa è Martin Garrix, già pronto ad accogliere tutti i suoi ospiti e traghettarli in una magia travolgente degna dei migliori club del mondo. Le luci in consolle si accendono alle 23 per un tuffo nelle atmosfere di un club veramente internazionale. Quella di questo fine settimana è la terza serata organizzata allo Space e i fan sono in visibilio: per la data in cui suonerà il deejay olandese i biglietti sono già sold out. Rimangono disponibili gli ultimi ‘vip ticket’ e la possibilità di prenotare un tavolo in balconata. Quella di Martin Garrix è l’unica data italiana e sulle colline riccionesi sono attese circa 6mila persone pronte a godersi l’esibizione di uno dei deejay più amati della scena musicale mondiale.

All’ombra della piramide del Cocoricò le luci si accendono invece domani con il capitano della dance a dirigere le danze. Torna a Riccione Gigi d’Agostino che da questo weekend sancisce una collaborazione con la discoteca diventando resident deejay del locale fino alla fine dell’estate.

Spostandosi di qualche chilometro dalle parti di Misano gli eventi diventano i protagonisti del weekend. Al Peter Pan si dà il benvenuto ad ‘Alive’, il cartellone estivo presentato dalla discoteca. Sarà Clara l’artista che sabato romperà il ghiaccio per la prima delle tante serate che si susseguiranno fino alla fine dell’estate, portando sul palco i migliori nomi del panorama musicale italiano e non solo. Per gli amanti delle lunghe serate il posto giusto è sicuramente la Villa delle Rose che la stessa sera ballerà al ritmo dei The Martinez Brothers pronti a traghettare i tantissimi fan fino alle prime ore dell’alba, ammirando il sorgere del sole nel locale. Le emozioni non terminano qui, ce n’è per tutti i gusti, anche per gli amanti della musica retrò. Domani sera al Beky Bay va in scena la ‘Febbre a 90’ con i migliori successi della decade che ha anticipato il nuovo millennio. Le serate bellariesi non terminano qui e continuano fino a sabato con il ‘Random’, un mix perfetto di generi musicali differenti, suonati assieme per creare un’atmosfera imprevedibile propria del format.

Federico Tommasini