I capolavori ’privati’ a Palazzo Sums

In mostra un patrimonio artistico di proprietà privata che lo Stato considera di eccezionale importanza per il patrimonio culturale italiano. È il patrimonio cosiddetto ‘notificato’ che pur rimanendo in mano privata è disciplinato da alcune norme. Ed è quello che è possibile vedere a Palazzo Sums, nella città di San Marino fino al 30 aprile. Dove è esposto un corpus di lavori di eccezionale valore legati dal filo rosso della ‘notifica’, opere che, in quanto private, non sono state mai esposte e, anzi, gelosamente custodite dai loro proprietari. Si tratta di quattordici tra dipinti e sculture, oltre a un ciclo di quattordici affreschi del Quattro-Cinquecento staccati dal Ciclo di Palazzo Spreca a Viterbo, che attraversano le più significative epoche della storia dell’arte italiana, dal primo Rinascimento al Barocco fino alla pittura del Novecento, di artisti come: Giacomo Balla, Vittore Belliniano, Michelangelo Buonarroti, Jusepe de Ribera, Agostino Di Duccio, Donatello, Vincenzo Giacomelli.