"I genitori conoscono davvero i propri figli?. I ragazzi devono esprimere la loro personalità"

Per il progetto Teatro in Classe non c’è solo la stesura della recensione degli spettacoli messi in scena, ma anche degli approfondimenti sui temi trattati. È la volta di Irene Muccioli, anche lei ospite del Teatro della Regina di Cattolica nei giorni scorsi.

I temi affrontati in ’Aspettando Re Lear’ mi hanno coinvolto perché molto attuali. Anche oggi purtroppo molti padri (genitori) non ’vedono’ i loro figli. Non sanno che cosa essi provano davvero, le loro opinioni e preoccupazioni; non conoscono molto della loro vita e dell’uso che fanno del proprio telefono e questo può causare, talvolta, tragici finali. Penso alle nuove generazioni, a fenomeni negativi come le sfide pericolose, il bullismo e la solitudine di molti miei coetanei. L’errore che i genitori rischiano di commettere è quello di vedere i figli come riflesso di loro stessi, di non lasciare la libertà di fare esprimere la loro personalità e di caricarli di aspettative e pressioni per obiettivi importanti solo per il genitore.

Altro tema trattato è quello del potere che, se usato bene, potrebbe essere un modo per migliorare le condizioni di vita di tutti, ma che la maggior parte delle volte, invece, è usato da chi lo detiene per scopi esclusivamente personali e anteponendo al bene comune il proprio interesse e guadagno. Questo accade sia nei luoghi di lavoro sia nell’ambito politico. Quanti proprietari di azienda o amministratori hanno a cuore le vite dei propri dipendenti? Quanti capi di stato si impegnano per il bene dei propri popoli e non per il proprio successo personale? Quante guerre potrebbero essere evitate?

Irene Muccioli III D

liceo Cesare - Valgimigli

di Rimini

Coordinamento

Centro Diego Fabbri di Forlì