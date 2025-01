I giovani musulmani: "La nostra solidarietà ai feriti"

"I Giovani Musulmani esprimono la piena solidarietà alle persone accoltellate la sera di Capodanno a Villa Verucchio. È un fatto molto grave che ha colpito la nostra comunità". A intervenire su quanto è avvenuto a Capodanno è l’associazione guidata da Mohamed Hammar, immigrato di origine marocchina, che conta circa trecento iscritti nell’intera provincia di Rimini, dove si stimano oltre 15mila le persone di fede musulmana.

"Un atto criminale – proseguono i Giovani Musulmani – che condanniamo fermamente, invocando l’unità e la solidarietà di fronta a questa tragedia che ha colpito Villa Verucchio. Auguriamo pronta guarigione ai feriti e vicinanza ai parenti delle vittime". Poi il grazie all’Arma: "Un doveroso ringraziamento ai carabinieri di Verucchio per il pronto intervento e per aver messo in salvo i passanti". Infine quello che sembra un invito al buon senso: "Insieme alle istituzioni, cittadini e associazioni di volontariato non ci rimane che lavorare fianco a fianco affinché le paure non si trasformino in odio ed atti di violenza".

m.gra.