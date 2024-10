I maestri del cioccolato invadono Riccione paese

Per tre giorni Riccione Paese sarà il regno dei golosi. Da venerdì a domenica tra Corso Fratelli Cervi, piazzette e viali limitrofi, si terrà la diciannovesima edizione di "CiocoPaese". In arrivo i maestri cioccolatieri con le loro prelibate creazioni di cioccolato sia classiche, che dalle forme più fantasiose e insoliti sapori, tutti pronti non solo a mettere in vetrina le proprie creazioni, ma anche a svelare i segreti delle tecniche di lavorazione in appositi workshop aperti al pubblico. Fungeranno da cornice spettacoli di strada, musica dal vivo e giostre per i più piccoli. Ben nutrito il programma, preparato dal comitato di Riccione Paese.

Si parte sabato 19 alle 10,30 col maestro cioccolatiere Davide Marcantognini che guiderà un laboratorio sul cioccolato, dando la possibilità ai partecipanti di creare delizie artigianali. I bimbi potranno divertirsi intanto con le maxibolle di sapone di Nonno Bolle. Alle 18 spettacolo acrobatico aereo con Veronica Severini e laboratorio sui tessuti aerei. In serata, la Bianch’Ottoni Microband farà risuonare la musica lungo le strade, mentre i maestri cioccolatieri creeranno una barretta di cioccolato gigante per festeggiare il 102esimo compleanno di Riccione, che cade proprio il 19 ottobre. Domenica 20 stand aperti fin dal mattino e attività per i bambini in piazza Matteotti. Si continua alle 16,30 con il deejay set di Luigi Del Bianco in piazza Parri, alle 18 col laboratorio del maestro cioccolatiere Davide Staccoli e alle 19 con le esibizioni itineranti della Bianch’Ottoni Microband. Chiusura alle 20 con lo spettacolo della Spadoss Band in piazza Matteotti.

ni.co.