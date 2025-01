I sapori di Santarcangelo conquistano New York

Da Santarcangelo a New York, per portare i sapori e le atmosfere della nostra terra. Un ’gemellaggio’ dei fornelli che sta dando grandi risultati, quello nato da alcuni mesi tra l’Osteria da Oreste di Santarcangelo e i ristoranti Aita e La Rina di New York, a Brooklyin, gestita dalla riminese Giulia Pelliccioni. "Dal momento in cui ho messo piede dentro l’Osteria da Oreste ho avuto una forte sensazione di casa – racconta Giulia – grazie al servizio informale, accogliente e molto preparato al tempo stesso, che è quello che cerchiamo di creare anche nei nostri ristoranti a New York".

Lo chef di Oreste è andato a New York per una settimana, dove ha preparato insieme ai colleghi dei due locali della Grande Mela un menu ispirato a Oreste e ai sapori di Santarcangelo. è soltanto l’inizio di una collaborazione che vuole portare un po’ di Santarcangelo e della Romagna a New York. "Auguriamo lunga vita a questo progetto – dice il sindaco Filippo Sacchetti – che si è rivelato da subito un grande successo".