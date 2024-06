Ieg fa shopping: acquisizione in Brasile

Ieg ha acquisito il 100 per cento, rilevandone l’organizzazione, della fiera Expo InfraFm, in programma fino a domani in Brasile all’Expo Center Norte di San Paolo. Expo InfraFm abbraccia facility, property e workplace management su un mercato che conta oltre 200mila condomini, oltre a centri direzionali e shopping center, tra soluzioni, tendenze e tecnologie per la gestione di condomini, strutture, proprietà e luoghi di lavoro. "Grazie a questa acquisizione – commenta l’ad della società che riunisce le Fiere di Rimini e Vicenza, Corrado Peraboni (nella foto) – entriamo in un mercato da 70 miliardi di euro in Brasile e che si prevede supererà i 2 trilioni di euro a livello mondiale entro il 2025. Abbiamo progetti ambiziosi, vogliamo essere uno dei cinque principali organizzatori fieristici del Paese".