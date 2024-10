Ieg svela il calendario delle fiere. Pronte quattro nuove rassegne

di Giuseppe Catapano

RIMINI

Ci sono i grandi classici come Ttg, Ecomondo e Sigep. E quattro nuove rassegne. La stagione fieristica di Rimini, firmata Italian Exhibition Group, diventa ancora più ricca. Già la prossima settimana Ieg calerà uno dei sui assi: da mercoledì a venerdì ecco Ttg-Inout, evento dedicato al turismo con oltre 2.700 espositori distribuiti in 28 padiglioni. "Si è appena chiusa la stagione balneare – l’analisi del presidente Maurizio Ermeti – e la città ha, di fatto, già aperto una nuova stagione turistica, che è appunto quella di fiere e dei congressi". Tra Rimini, Vicenza, Arezzo, altre location italiane e una quindicina tra sedi e location estere, Ieg organizza e ospita 53 manifestazioni fieristiche all’anno. Quelle di Rimini – 20, di cui 17 organizzate direttamente, più 103 congressi ed eventi sportivi e culturali come il Meeting – genereranno un ‘ritorno’ sul territorio atteso in 2 milioni di presenze.

Subito dopo il Ttg ci sarà la prima delle quattro nuove fiere: dal 19 al 21 ottobre i padiglioni di Rimini ospiteranno Ibl-Innovation beauty lab, dedicata al mondo della bellezza e dell’estetica. Dal 5 all’8 novembre sarà la volta di Ecomondo, manifestazione leader in Europa e nel bacino del Mediterraneo per l’economia circolare. Sono attesi 1.500 brand espositori e 900 tra buyer e delegazioni industriali e istituzionali, il tutto su 160mila metri quadrati espositivi. Con una novità: Ecomondo terrà a battesimo i due nuovi padiglioni temporanei da 8mila metri quadrati "realizzati in tempi cinesi", la battuta dell’amministratore delegato Corrado Peraboni. Cronoprogramma ben definito per il nuovo padiglione circolare, il ‘cupolone’ dedicato agli eventi che sarà pronto nel 2028. Ibe (Intermobility and Bus Expo), in programma dal 19 al 21 novembre, chiuderà il 2024, mentre il 2025 si aprirà con Sigep World (dal 18 al 22 gennaio): anche per l’evento di riferimento nel foodservice saranno utilizzati i due padiglioni temporanei e Ieg conta di superare i numeri del 2024, quando a Rimini arrivarono 180mila visitatori.

"Dal 7 al 9 febbraio – l’annuncio di Peraboni – spazio a un’altra novità per Rimini: Pescare Show, il salone della pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor". Poi Beer & Food Attraction (16-18 febbraio), Enada Primavera (17-19 febbraio), Key-The Energy transition expo, l’evento dedicato alla transizione e all’efficienza energetica (5-7 marzo) in grande crescita con 53mila presenze nel 2023. Qui si inserisce un’altra novità: Ieg e Hannover Fairs International GmbH, la filiale italiana di Deutsche Messe, hanno siglato un accordo per l’organizzazione congiunta, in contemporanea con Key, del salone Hype-Hydrogen Power Expo. E ancora: Mir (dal 23 al 25 marzo), Macfrut (6-8 maggio), Expodental (15-17 maggio) e gran finale dal 29 maggio al 1° giugno con RiminiWellness: attesi 300 espositori e 115mila visitatori. Dal 2026 Rimini ospiterà Venditalia, principale manifestazione della distribuzione automatica in Europa. Intanto il titolo in Borsa di Ieg vola: nell’ultimo anno il valore è cresciuto del 108%.