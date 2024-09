Il bagnino di salvataggio Tosi in luce al Palio della voga

Pluricampione di velocità su pattino, Gabriele Tosi è uno storico bagnino di salvataggio di Bellaria Igea Marina. Il 40enne, dopo vent’anni di servizio in mare, festeggia un quarto posto al Palio della voga a Fregene, concorrendo a livello nazionale contro altri colleghi bagnini di salvataggio in mare, provenienti da tutto il centro Italia.

Tosi racconta cos’è il Palio della voga: "Si tratta di una sfida a colpi di remo, dove su un percorso in mare più o meno lungo vince il miglior tempo. Queste gare sono anche un modo per far conoscere meglio il nostro mestiere. Il bagnino di salvataggio in mare deve mantenere la sicurezza lungo tutta la costa e il pattino è un vero e proprio mezzo di soccorso".

Tosi fa questo lavoro dal lontano 2003. "Si resta costantemente allenati, perché è importante essere scattanti e pronti a recuperare e salvare i bagnanti in acqua. Nel corso degli anni ho sempre partecipato ai pali della voga di tutta Italia".

Ora è già pronto per una nuova sfida: il Palio della voga dell’Emilia Romagna, in programma sabato 14 settembre nel bacino di canottaggio Standiana a Ravenna. "È un evento che coinvolge anche il settore femminile – spiega – Una bella iniziativa per fare anche promozione turistica alla Riviera a fine stagione". Tosi lancia infine una proposta: "Da bellariese, mi piacerebbe che il Palio della voga venisse organizzato in futuro anche nella mia città o nella provincia di Rimini. Non è mai stato fatto. Perché non pensarci?".

Rita Celli