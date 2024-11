Il borgo diventa una balera: "Una domenica da pazzi"

Qualcuno dirà: "Sono pazzi questi borghigiani..." Le strade del borgo San Giuliano che diventano una sorta di discoteca a cielo aperto. L’edicola di viale Tiberio che si trasforma in una sorta di palcoscenico "per chiunque voglia esibirsi e provare un’esperienza multisensoriale". La musica, i deejay, sapori e atmosfere del borgo saranno gli ingredienti della prima edizione di BorgoLocos (da loco, che in spagnolo significa ’matto’), la festa in programma domani che coinvolgerà i locali e le attività commerciali della zona. A curare l’evento sono Nicola Mussoni, Federico Fusaglia e Andrea Mazzoni, giovani titolari di Locos travel, agenzia riminese che organizza viaggi e feste. Sono gli stessi ragazzi che, da un paio di anni, organizzano Smadonnata di Campiglio, la vacanza in montagna tra deejayset e aperitivi sulle piste da sci.

"La festa di domani – assicurano – sarà un’occasione per vivere borgo San Giuliano in una maniera speciale". La musica la farà da protagonisti, con "una colonna sonora e una squadra di deejay che faranno divertire tutti, dai bambini alle famiglie, fino agli amanti delle canzoni più nostalgiche". In consolle ci saranno i deejay Vittoria Lucchi, Enrico Rosica, Tony Lovely. Musica e non solo: al Borgolocos si potranno gustare "i piatti tipici della tradizione riminese, accompagnati da cocktail e bevande. Le attività del borgo San Giuliano offriranno un assaggio delle loro specialità, trasformando ogni angolo in una piccola scoperta gastronomica". L’appuntamento con Borgolocos è per domani a partire alle 17, la festa nel borgo San Giuliano andrà avanti fino alle 22.