Il centrodestra cerca Gloria. Elezioni, trattative con la Lisi

Il suo nome, negli ultimi giorni, circola con sempre più insistenza. E c’è chi scommette che, tra i candidati riminesi alle regionali, ci sarà anche Gloria Lisi. L’ex vicesindaca di Rimini, consigliera di opposizione dal 2021, potrebbe essere una delle sorprese di questa campagna elettorale. Tra i partiti che hanno sondato la disponibilità della Lisi c’è stata anche Forza Italia. Ci sono stati vari contatti nelle settimane scorse tra gli azzurri e l’ex vicesindaca. Ma l’operazione non è andata in porto e nel frattempo Forza Italia ha chiuso la partita: i candidati saranno l’ex sindaca di Riccione Renata Tosi, l’ex sindaco di Verucchio e consigliere regionale del Pd Giorgio Pruccoli, l’ex consigliere comunale di Rimini Davide Frisoni e la bellariese Monia Guidi. Stando ai rumors, il profilo della Lisi piace anche al Movimento 5 stelle, che la appoggiò alle elezioni del 2021, quando si candidò a sindaca con alcune liste civiche. Ma il M5s sceglierà i nomi per le regionali tra chi, già iscritto al Movimento, avanzerà la candidatura. Domani sarà l’ultimo giorno per autocandidarsi: vedremo se comparirà anche il nome della Lisi. Lei, per ora non commenta. "Non voglio parlare delle regionali, al momento – si limita a dire – Le voci sul mio nome? È normale possa esserci interesse di alcuni partiti, avendo la nostra coalizione ottenuto 5.835 voti alle comunali del 2021". Non solo le regionali: l’ex vicesindaca potrebbe far parte della coalizione del centrodestra alle elezioni per il consiglio della Provincia, in programma il 29 settembre.

Intanto vanno avanti a Rimini le consultazioni nel circoli cittadini del Pd sui candidati. Lunedì sera c’è stata la riunione dei circoli di Rimini sud. Oltre a Emma Petitti, i nomi che girano sono i soliti. C’è chi ha rilanciato Nadia Rossi, per gli uomini si sono fatti i nomi di Giacomo Gnoli, Giovanni Casadei ed Edoardo Carminucci. I giovani democratici spingono su Carminucci, ma la strada per lui resta in salita.

