Il cielo è rosa sopra la Riviera. Gli hotel verso il tutto esaurito. I sindaci: "La nostra Notte è unica. Non farla più sarebbe un autogol"

Il cielo è rosa sopra la Riviera... Passata l’onda gialla del Tour de France, ecco quello che è diventato un ’classico’ dell’estate romagnola. La Notte rosa festeggia la 19esima edizione arrivando al traguardo con un calendario ricco, con oltre 120 eventi da Comacchio a Cattolica, con i comuni del Riminese a fare ancora la parte del leone. In città non si respira ancora il clima della festa. Qualche addobbo, un po’ di bandierine rosa qua e là (alcune parecchio logore) e poco altro. A sorreggere la festa è l’entusiasmo dei sindaci. Guai a rinunciare alla Notte rosa. "Ci sono sempre più comuni che partecipano alla festa, anche dell’entroterra, e questo è un bellissimo segnale", dichiara convinto Jamil Sadegholvaad. A chi fa notare che il rosa appare sempre più sbiadito, il sindaco di Rimini e presidente della Provincia non ci sta: "Il clima è buono, c’è tanta attesa. Dopo il successo del Tour ci proiettiamo con grande entusiasmo verso la Notte rosa, che resta un grande evento, fa bene al turismo e fa parlare di noi". Secondo i dati raccolti da Visit Rimini e da Federalberghi, gli hotel a Rimini hanno il 90 per cento delle camere occupate per il weekend. "Meglio i 4 stelle che i i 3 stelle, per ora – dice la presidente di Federalberghi, Patrizia Rinaldis – Le prenotazioni continuano ad arrivare. Siamo soddisfatti". Per Gianni Indino si può fare di più: "La Notte rosa è da migliorare e da ringiovanire. Ma sarebbe un errore abolirla". Anche perché "la Riviera, che aveva perso un po’ di appeal specie tra i più giovani, lo sta ritrovando grazie agli eventi e alle sue discoteche". E poi, aggiungono i sindaci Filippo Giorgetti (Bellaria) e Fabrizio Piccioni (Misano), "se dopo 19 edizioni siamo ancora qui a preparare la Notte rosa, significa che l’evento funziona. Guai a rinunciare".

"Siamo di fronte a un miracolo: tenere ancora così alto il livello della manifestazione, dopo 19 anni – sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al turismo – Dobbiamo andare orgogliosi della Notte rosa". Una botta d’orgoglio e uno sguardo alla stagione, "che sta andando bene. Avere il Tour de France ha fortificato". E Corsini ora pensa addirittura a portare qui le Olimpiadi. "È un sogno, ma anche il Tour lo era. E a volte i sogni si avverano". Adesso però c’è da pensare alla Notte rosa. E se davvero ci crediamo ancora, sarà il caso di ’imbellettare’ un po’ la Riviera. Al resto ci penseranno i tantissimi eventi di un weekend che trasformerà la Riviera in capitale della musica con i concerti di Blanco, Annalisa, Dargen D’Amico, Raf, Mara Sattei, Ludovico Einaudi e tanti altri.