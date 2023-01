Il conto delle escort è troppo salato Cliente le aggredisce e poi le rapina

Forse il ‘conto’ presentato dalle due escort per un’ora in loro compagnia doveva essergli sembrato troppo salato. Dopo aver consumato con loro un rapporto sessuale, il cliente – un riccionese di 35 anni – avrebbe prima sniffato una dose abbondante di cocaina e poi si sarebbe scagliato contro le ragazze, per riappropriarsi della somma pattuita, in tutto 400 euro. Questa almeno è la ricostruzione compiuta dai carabinieri della compagnia di Riccione, che il 27 aprile del 2021 erano accorsi in soccorso di due giovani rumene, che avevano raccontato di essere state derubate e aggredite proprio dal cliente che si erano portate in casa. Una versione che è stata giudicata attendibile dai giudici del Collegio di Rimini, che ieri mattina hanno condannato l’imputato, difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Armida Urbinati, ad una pena di quattro anni e un mese, oltre al pagamento di 1.500 euro e delle spese processuali. Sei anni era stata la richiesta del pubblico ministero, Davide Ercolani. I legali della difesa si sono detti pronti a impugnare la sentenza in Appello, ritenendo che l’ipotesi di reato possa essere riformulata, da rapina ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il 35enne ha raccontato di aver agito in uno stato psicofisico alterato, dovuto all’assunzione di cocaina, e che non aveva intenzione di aggredire o fare del male alle ragazze.

Quella sera le escort erano state contattate direttamente dal 35enne riccionese attraverso un sito di annunci dedicato agli incontri a luci rosse. Il cliente aveva spiegato di essere alla ricerca di due ragazze e aveva concordato con loro la tariffa: 200 euro per ciascuna delle due ‘lucciole’. Le rumene si erano presentate in macchina sotto casa, lo avevano fatto salire e lo avevano accompagnato fino al bancomat a prelevare. Il cliente aveva chiesto di poter consumare il rapporto nel loro appartamento e le giovani avevano acconsentito. Una volta entrato nella camera del residence, il 35enne aveva per prima cosa tirato fuori dal portafogli la somma pattuita e poi si era denudato. Conclusa la prestazione, si era diretto in cucina e lì – secondo il racconto delle vittime – avrebbe iniziato a ‘farsi’ di cocaina. A quel punto, secondo il racconto delle ragazze, l’uomo si sarebbe trasformato in una vera e propria belva. Vedendole riporre il denaro in una credenza, complice anche la mente annebbiata dalla droga, avrebbe iniziato ad aggredirle, prima con degli spintoni, poi addirittura con dei calci e dei pugni. Le escort si erano difese, lasciandogli dei graffi su varie parti del corpo. Ma il 35enne – stando alla denuncia – sarebbe comunque riuscito a impossessarsi dei 400 euro, fuggendo quindi dall’appartamento. Non prima però di aver perso, nella colluttazione, la maglietta, strappatagli di dosso da una delle ragazze. Queste ultime, insieme a delle amiche, si erano quindi recate direttamente sotto la sua abitazione per esigere la restituzione del denaro. Sul posto poco dopo erano accorsi anche i carabinieri.

Lorenzo Muccioli