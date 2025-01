Il futuro di Riccione in sei appuntamenti nei quartieri

Sei incontri in cui l’amministrazione illustrerà la visione complessiva del Piano urbanistico generale che guiderà la crescita di Riccione: le grandi opere pubbliche, la mobilità sostenibile, il verde pubblico e privato, le premialità per l’efficientamento energetico, i servizi e le iniziative per ciascun quartiere. In una parola: il Pug, piano urbanistico generale. Si parte il 4 febbraio alle Fontanelle, alle 20,30 nel centro di quartiere di viale Sicilia 55. Il 25 febbraio l’area Marano e Spontricciolo sempre alle 20,30 al ristorante La Fattoria. Per San Lorenzo e Punta dell’Est incontro li 13 marzo alle 20,30 alla scuola Annika Brandi. Tre Villaggi, Riccione Due e Raibano le zone interessate dalla serata del 25 marzo al centro di buon vicinato di viale Arezzo. Alba, Centro e Porto il primo aprile al Palazzo del Turismo. Infine il Paese il 15 aprile al Centro della Pesa.