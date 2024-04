Il gran ballo delle discoteche. Domani torna Vivere Riccione

Riccione nel tempo è stata trasgressione, energia e divertimento da respirare a pieni polmoni. Per Roberto Vecchioni è una terra che dà calma e grande gioia. Il cantante si racconterà in una sorta di viaggio di avvicinamento al 24 aprile, quando sarà ospite della città esibendosi al palazzo dei congressi. Per quel giorno i biglietti sono terminati da tempo. Sarà un concerto sold out. Musica d’altri tempi ‘Tra il silenzio e il tuono’, canzoni che "tutti ricordano, ma non ascoltiamo da molto tempo" ricorda Vecchioni. Un viaggio della mente e del cuore, tra gioia e dolore. L’artista si presenterà tra musica e scrittura. Il suo ultimo libro è tra quelli più venduti, riportando la storia di un nonno e di un nipote. Tutto questo è solo un assaggio di quanto si troverà domani nel fascicolo Vivere Riccione che torna per raccontare la città che cambia e i suoi protagonisti. I ponti del 25 aprile e del Primo maggio stanno arrivando e la città si sveglia, al mare ed anche in collina. Siamo andati tra le vie che portano fino al Castello degli Agolanti per documentare come si sta rialzando la Riccione delle grandi discoteche. Il Cocoricò negli ultimi anni è rinato e si è affermato sulla scena. Oggi vuole diventare eclettico, tra consolle, teatro e museo. Ma in futuro ci saranno altri grandi ritorni. Il nome Space ha portato Ibiza nel mondo. Lo storico locale chiuso nel 2016 rinasce a Riccione negli spazi del Musica e in precedenza del Prince. La data da segnarsi in agenda è quella del 2 giugno con grandi nomi in consolle per un locale che vuole guardare al mondo. C’è poi un’altra operazione che racconteremo, ed è quella di Stefano Rossi che ha rilevato la proprietà del Pascià per farne un locale elegante e sofisticato, tra ristorazione ricercata, musica e spettacolo.

Con Vivere Riccione andremo a presentare i personaggi che le portano nel mondo. Tra questi c’è il giovane Federico Galeazzi, campione di beach tennis che ogni volta che viene intervistato in giro per il globo parla di Riccione. Ci sarà anche dj Thor e la sua hit su Califano, riadattando il grande successo ‘Tutto il resto è noia’. Andremo a scoprire anche un gruppo di donne che ogni anno contribuisce a portare a Riccione svariate decine di migliaia di presenze turistiche ed eventi che contraddistinguono la città a livello nazionale. È il gruppo di professioniste che lavora alla Palariccione, una realtà cresciuta con nuove figure professionali. Questo e altro sarà nel fascicolo in edicola domani in omaggio con il Resto del Carlino.