Il Metromare fermo di notte per lavori straordinari alla linea

Niente ore piccole per il Metromare. Nei prossimi giorni sono previsti infatti lavori di manutenzione straordinaria all’infrastruttura percorsa dai bus del Metrormare ogni giorno. Lavori che comporteranno la chiusura del tratto che unisce le stazioni di Rimini con quella di Riccione. I lavori inizieranno nella giornata di lunedì per proseguire durante tutta la prossima settimana lavorativa, arrivando a venerdì sera. Le corse del Metromare durante il giorno non subiranno modifiche: è su quelle serali che i lavori avranno ripercussioni. L’ultima corsa in partenza dalla stazione di Rimini sarà quella delle 19,30, da Riccione Station l’ultima partirà alle 19,41. Poi tutto fermo con gli operai al lavoro. Il servizio riprenderà regolarmente dalle 5 del giorno successivo. Per offrire ai passeggeri un’alternativa, Start Romagna ha deciso di potenziare la linea 11 nelle ore il cui Metromare rimarrà fermo. Saranno inserite corse aggiuntive che si potranno consultare sul sito di Start Romagna all’indirizzo https://www.startromagna.it/infobus/metromare-sospensione-anticipata-del-servizio-dall11-al-15-novembre/.

Da sabato 16 novembre il servizio del Metromare rientrerà nella normalità, salvo le note difficoltà quotidiane che sta avendo come il resto del trasporto pubblico locale negli ultimi tempi. Nei primi due giorni di Ecomondo sono saltate decine di corse del Metromare, nel complesso le corse annullate ogni giorno hanno superato quota 260. È un momento complesso per il trasporto pubblico locale: garantito il servizio soltanto per gli studenti, mentre per il resto abbondano le corse annullate.