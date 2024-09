Il miraggio affitti. Il turismo si è mangiato 13mila appartamenti. E i canoni si impennano

Trovare un appartamento in affitto a Rimini? Roba da Indiana Jones. Trovarlo a prezzi ragionevoli è ancor più complicato. Alle agenzie c’è la fila, ma chi esce con il contatto giusto può dire di aver fatto Bingo. "Il motivo è semplice – spiega Arianna Marsili, titolare dell’agenzia Solo Affitti Rimini 3 Rivazzurra –. La legge di mercato: quando la domanda supera l’offerta, i prezzi si impennano". "I rincari negli ultimi tempi sono arrivati al 10% – fa eco Paola Zoli, presidente dell’Unione piccoli proprietari immobiliari di Rimini –. Un alloggio con due camere da letto, cucina con angolo cottura e soggiorno arriva a 750 - 800 euro più le spese, e supera i 900 in centro, via della Fiera, Marina centro –. E non è quello il solo problema per il quale i 12-13mila immobili di Rimini passano da abitativo ordinario a uso turistico, utilizzati per gli affitti estivi. Non aiuta il peggioramento dei tempi degli sfratti: sono passati da 30 a 60 giorni. L’iter ora dura un anno, prima erano 6-7 mesi. Non aiuta che la cedolare secca a Rimini, Riccione e Cattolica, considerati ad alta densità abitativa, sia al 10%, negli altri Comuni al 21%. Così tutti cercano casa nel capoluogo. Per sbloccare il mercato servono incentivi fiscali, a partire dall’Imu. Nei possimi due mesi vedremo se il giro di vite - peraltro fatto male, troppa burocrazia - sugli affitti brevi con obbligo di codice identificativo nazionale e multe fino a 8mila euro, farà tornare sul mercato annuale parte degli alloggi turistici. Di certo una situazione da sbloccare".

"La carenza di alloggi in affitto è un tema nazionale – dice Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti –. E’ notevolmente aumentata la domanda di affitti a medio - lungo termine, da 1 a 3 anni, per vari motivi: ci si sposta di più per studio e lavoro, ci si separa, i più giovani non dispongono di case di proprietà. Ma l’offerta resta stabile. A Rimini pesa l’elemento distorsivo del turismo e Il timore di morosità. Noi proponiamo Solo Affitti Pay, gestendo direttamente il rapporto, facendoci carico di eventuali azioni di sfratto. Con ottimi risultati". Quanto ai prezzi dei bilocali, l’ufficio studi di Tecnocasa indica, per Rimini centro storico e borgo San Giuliano 650 euro (lo stesso prezzo per Covignano, Villaggio Primo Maggio, piazzale Kennedy), 700 in zona Marecchiese. Si scende a 600 euro, secondo Tecnocasa, alle Celle, via Euterpe, Bellariva, Miramare, Tripoli centro, via Pascoli e Viserba.