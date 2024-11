’Il mistero del sonno’ svelato sul Titano

Un terzo della popolazione mondiale ha problemi di sonno. E ciascuno di noi ha un rapporto non sempre soddisfacente con le proprie ore di riposo. Ecco perché diventa utilissimo confrontarsi con un vero esperto della materia. E sarà possibile farlo oggi, alle 18.30, nella Sala Rubino di Giochi del Titano a San Marino. Per il secondo appuntamento di novembre della rassegna ’Mementi mercoledì d’autore’, organizzata da Giochi del Titano e Minerva Edizioni, Beppe Tassi dialogherà con Valter Tucci per presentare il suo libro ’Il mistero del sonno’. Seguiranno firmacopie e aperitivo offerto dall’organizzazione. Con il suo libro Tucci, che è direttore del laboratorio di Genetica ed Epigenetica del comportamento presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, guida alla scoperta del complesso mondo del sonno. Un’ esigenza fisiologica condivisa da tutte gli esseri viventi che popolano il pianeta e da tutte le razze animali. Fra ritmo circadiano e cronotipi, si scopre quale è la reale natura del sonno.